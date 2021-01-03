Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

03.01.2021 13:53
Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda dünkü Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in takımdan ayrı çalıştığı Yukatel Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Fede Varela, Mustafa Yumlu ve Marvin Bakalorz antrenmana katılmadı.

Demir Grup Sivasspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Mustafa Yumlu ile sağ dizinde zorlanma hisseden Marvin Bakalaroz'un sağlık durumları bugün gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Dünkü müsabakada kafasına aldığı darbe sonucu kaşı açılan ve 8 dikiş atılan Hugo Rodallega'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Denizlispor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Hüseyin Toros: 2021 yılı ocak ayında beklenen yağışı almamızla barajlardaki su seviyesi de hızla yükselecek Eski Galatasaraylı Barış Özbek, 2021 Survivor kadrosunda yer alacak Henüz 18 yaşındaydı! Dere yatağında cansız bedeni bulundu Eskişehir'de yapılan yulaf ekmeğine talep yağıyor Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Polislerin peşinde olduğu oğlunu teslim olmaya ikna edemeyen baba: Hapse girsin de ailecek rahat edelim "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı
Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın başkanı olacak Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın başkanı olacak         
14:19
Şiddet uyguladığı eşini almaya giden damat, kayınbiraderleriyle kayınpederini vurdu Şiddet uyguladığı eşini almaya giden damat, kayınbiraderleriyle kayınpederini vurdu         
13:07
Harvard Üniversitesi profesöründen Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler         
12:56
Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu         
12:15
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler         
09:06
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 14:26:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei