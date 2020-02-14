Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve taktik çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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