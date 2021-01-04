Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
04.01.2021 19:33
Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular taktiksel çalışmaların ardından çift kale maç yaptı.
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