Denizlispor kenetlendi - Son Dakika
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Denizlispor kenetlendi

6 saat önce

Süper Lig'de ikinci yarıya Galatasaray ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle giren Yukatel Denizlispor pazar günü evinde oynayacağı Göztepe maçı için kenetlendi.

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Süper Lig'de ikinci yarıya Galatasaray ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle giren Yukatel Denizlispor pazar günü evinde oynayacağı Göztepe maçı için kenetlendi. Ege derbisinde sarı-kırmızılılara karşı mutlak galibiyet bekleyen yeşil-siyahlılarda taraftarlar çıkan biletleri kısa sürede tüketirken, yönetim ve futbol takımı tüm hazırlıklarını tamamladı. Yönetimin 3 puanın alınmasıhalinde  futbolculara hatrı sayılır bir prim vereceği öğrenilirken, teknik direktör Mehmet Özdilek Göztepe'yi yenip kara bulutları dağıtacaklarını söyledi.

Göztepe'nin son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını dile getiren Özdilek, "Rakibimize saygımız var. Ancak biz de gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracağız. Taraftarımızın önünde kazanıp zon günleri geride bırakacağız" dedi.

Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat ise futbolculara ve teknik ekibe güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Üstü üste alınan mağlubiyetlere çok üzüldüklerini dile getiren Fırat, "Geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Göztepe maçını kazanıp yolumuzu yeniden açacağımıza inancım tam. Kaliteli bir ekibiz. Maalesef son 4 karşılaşmamızda sadece 1 puan alabildik. Ancak Göztepe karşılaşmasıyla yeniden çıkış yapacağımızı düşünüyorum. Biz çok kritik maçları kazanmış bir takımız. Yine böylesine önemli bir maçtan alnımızın akıyla ayrılacağız" ifadelerini kullandı.Öte yandan yeşil-siyahlılar, bu sezon Süper Lig'de iç sahada en kötü performans gösteren takımların başında geldi. Denizlispor, evinde çıktığı 9 maçta; 2 galibiyet, 1 beraberlik alıp, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.


Galatasaray, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
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