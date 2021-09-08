TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fransız futbolcu Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 28 yaşındaki Kevin Mayi ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, 3. Lig ekiplerinden Çankaya FK'da oynayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu Bekir Turaç Böke ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Denizlispor, Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke'yi transfer etti - Son Dakika Spor