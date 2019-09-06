Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

29 dakika önce

- Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyorDENİZLİ - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

- Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam saatlerinde yapıldı. Çocuğunun ameliyatından dolayı izinli olan Zeki Yavru çalışmalara katılmazken, 3 haftalık sakatlık döneminin ardından Kibong Mbamba da antrenmanda yerini alarak takımdan ayrı çalıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Lopez de çalışmalara katıldı.

Denizlispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:07 Kaynak: İHA
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