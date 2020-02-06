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Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
7 saat önce
Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman Haluk Ulusoy Tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. İdman ısınma hareketleri başladı, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmana sakatlıkları dolayısı ile Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmazken, sakatlığı bulunan Hadi Sacko ise takımla beraber çalışmalara başladı. - DENİZLİ
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