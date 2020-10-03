Denizlispor, Konyaspor maçına hazır - Son Dakika

Denizlispor, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 4. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Konyaspor maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda, yeşil-siyahlı futbolcular taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan Hadi Sacko yarın forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı ekipte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Konyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor

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