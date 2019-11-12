Son Dakika Haberleri: Denizlispor kötü gidişata çare arıyor
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Denizlispor kötü gidişata çare arıyor

8 saat önce

Ligde son 9 haftada 1 kez kazanabilen, son 6 maçın ise 5'ini kaybeden yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, takım olarak toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Artık daha çok çalışıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" dedi.

Denizlispor kötü gidişata çare arıyor, System.String[]

Ligde son 9 haftada 1 kez kazanabilen, son 6 maçın ise 5'ini kaybeden yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, takım olarak toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Artık daha çok çalışıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" dedi.


Milli maç arasının takıma olumlu yansımasını beklediklerini kaydeden Başkan Çetin, "Takımımız Beşiktaş maçında son dakikaya kadar sahada mücadelesini verdi. Bu işler sonuca bakıyor. Önemli olan puan ya da puanlar almaktı. Bunu yapamadık. Artık daha çok çalışıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Takım olarak toparlayıp, daha çok çalışıp başarıyı yakalamamız lazım. Herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar yapması lazım. Biz hak ettiğimiz yere gelebilmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın" ifadelerini kullandı.


Son olarak Beşiktaş'a deplasmanda tek golle yenilen Denizlispor'da Çetin de İstanbul'dan iyi bir skorla dönmeyi hedeflediklerini, başarılı olamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Denizlispor, Ali Çetin, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:33 
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