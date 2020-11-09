Denizlispor Kulübü, 10 Kasım'a özel kısa film hazırladı - Son Dakika

Denizlispor Kulübü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı.

Denizli Atatürk Stadı'nda çekimleri yapılan kısa filmde, yeşil-siyahlı formayı giyen taraftarların, Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması yer alıyor.

Atatürk sevgisine dikkat çekilen ve "#yerindolmaz" etiketiyle yayımlanan kısa film, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emanetinle çıktığımız bu sonsuz yolculukta, zafer adımlarımızın yol gösterici kahramanı; en çok da senin yerin dolmaz." ifadeleri kullanıldı.