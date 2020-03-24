Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımda herhangi bir sağlık sorununun olmadığını bildirdi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımda herhangi bir sağlık sorununun olmadığını bildirdi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ara verilen ligdeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Takımdaki yabancı futbolcuların ülkelerine dönmek istediğini ancak onlarla detaylı şekilde konuştuklarını ve ikna ettiklerini kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle takımda herhangi bir sağlık sorununa rastlamadık. Tüm müsabakaların ertelenmesinin ardından perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeniden çalışmalara başlayacağız. Sağlık her şeyden önce gelir. Lig daha sonra da oynanabilir."

Çetin, tüm takımlar gibi ligin oynanmasını istediklerini belirterek, "Ancak şu an herkes tedbirli olacak. Ligler her zaman oynanır ama sağlık geri gelmiyor. Onun için önümüzü gördükçe ona göre pozisyon alacağız. Biz de her türlü kural ve tavsiyeye uyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Çetin, "Normalde 17 Nisan gibi oynansın gibi düşüncemiz vardı. Ancak devletimiz tarafından da federasyon tarafından görüşmeler sonucu karar verilecek bir durum. " diye konuştu.

Denizlispor, Ali Çetin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:00 Kaynak: AA

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