Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: "Koronavirüs testim pozitif çıktı"

AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, " Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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