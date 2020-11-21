Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: "Koronavirüs testim pozitif çıktı" - Son Dakika

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: "Koronavirüs testim pozitif çıktı"

21.11.2020 11:25
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin:

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.

Koronavirüs, Denizlispor, Ali Çetin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: 'Koronavirüs testim pozitif çıktı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu Sarhoş kadın turistler, "Bizi taciz etti" deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü Tezkere çıktı, Mehmetçik hazır! Bakan Akar: En kısa sürede Azerbaycan'da olacağız Yakalanan DEAŞ'lıların hain planları ortaya çıktı! Milletvekili ve üst düzey bürokratları kaçıracaklardı Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti         
10:03
Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor         
09:55
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti         
08:28
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı         
21:00
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 11:35:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: "Koronavirüs testim pozitif çıktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei