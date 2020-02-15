Son Dakika › Spor › Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu. - Son Dakika Spor
Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
6 saat önce
Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:00 Kaynak: AA
Son Dakika Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı Liverpool, Norwich'i 1-0 yendi ve Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım