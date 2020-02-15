Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu. - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu. - Son Dakika Spor

Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

6 saat önce

Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu., System.String[]

Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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