Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulu 26 Temmuz'da yapılacak

Denizlispor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulu, 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da yapılması planlanan kongrenin, çoğunluk sağlanamaması veya başka bir sebeple ertelenmesi halinde 3 Ağustos'ta aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında "yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi" de yer alıyor.

Kulüp başkanı Ali Çetin, aday olmayacağını açıklamış, 16 Haziran'da yapılan olağan genel kurulda ise başkan adayı çıkmamıştı.