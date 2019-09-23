Son Dakika Haberleri: Denizlispor kupada da iddialı
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor kupada da iddialı

1 saat önce

Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek puanını 8'e yükselten Yukatel Denizlispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Denizlispor kupada da iddialı, System.String[]

Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek puanını 8'e yükselten Yukatel Denizlispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Ligde 5'inci haftayı 5'inci sırada bitirip taraftarını mutlu eden yeşil-siyahlılar çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Hacettepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yücel İldiz, her iki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gideceklerini belirterek, "Süper Lig'de istediğimiz oyunu ve skorları aldığımıza inanıyoruz. Her geçen hafta zorluk seviyesi artacak. Türkiye Kupası'nda da hedeflerimiz olacak. Önce Hacettepe maçını kayıpsız geçeceğiz, ardından Kasımpaşa karşılaşmasına odaklanacağız" dedi.

Başkan Ali Çetin de kupada iddialı olduklarını ifade etti. Kayserispor karşılaşmasında da galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Çetin, "Geriye düşmemize rağmen çok iyi mücadele ettik. Deplasmanda bizi destekleyen taraftarımıza ve camiamıza 3 puan hediye edebilirdik. Maalesef Denizli'yi sevindiremedik. Ancak kaybetmemek de çok önemliydi. Şimdi önümüzde kupa var. Bu kulvarda da iyi yerlere gelmek istiyoruz. Hacettepe maçına en iyi şekilde konsantre olacağız" diye konuştu.

Öte yandan, Yücel İldiz'in Başkent'teki kupa deplasmanına genç ve yedek ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor.

Türkiye Kupası, Kayserispor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı!
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz Marcao'nun maç sonu açıklaması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı! Fatih Terim, locada çılgına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:06:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor kupada da iddialı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]