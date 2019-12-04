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Denizlispor kupada tur peşinde

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Denizlispor, yarın İzmir Tire 4 Eylül Stadı'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

Denizlispor kupada tur peşinde, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Denizlispor, yarın İzmir Tire 4 Eylül Stadı'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılarda son antrenman Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapıldı. Antrenman taktik yoğunluklu çalışmalar ile yapıldı.


Antrenman çalışmalarına sakatlığından dolayı Sapunaru katılmazken, kaleci Adam Stachowiak ve Kibong M'bamba takımdan ayrı şekilde çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren idmanın ardından Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı.


Yeşil-siyahlılar kara yoluyla İzmir'e doğru yola çıkarken, Denizlispor'un kadrosunun Tolgahan Acar, Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdich, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Radoslav Murawski, Recep Niyaz, Sedat Şahintürk, Burak Çalık, Oscar Estupinan, Mehmet Akyüz, Asım Aksungur, Murathan Sütçü isimlerinden oluştuğu öğrenildi.


Türkiye Kupası, Denizlispor, Altınordu, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:26 
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