- Denizlispor, Levent Kartop ile Başakşehir maçına hazırlanıyor

Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop:

"Geçmiş geçmişte kaldı, önümüzde 4 tane önemli maç var"

"Takım en iyi şekilde ligde kalacak, daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum"

DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında M.Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Bülent Uygun'un ardından takımın başına geçen Levent Kartop yönetiminde sürdürüyor. Kartop, takımın ligde kalacağını belirterek, önlerinde 4 tane çok önemli maç olduğunu vurguladı.

Denizlispor, 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 21.00'de İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda M.Başakşehir ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip bu maçın çalışmalarını Teknik Direktör Levent Kartop gözetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. İdmanın devamında ise oyuncular iki takıma ayrılarak maç gerçekleştirdi.

Öte yandan, Recep Niyaz takımdan ayrı çalışırken Tiago Lopes'in bu hafta Başakşehir maçında yer almayacağı ve sağ kasık adalesinde kanama olduğundan dolayı tedavi gördüğü belirtildi.

"Camiaya yabancı bir isim değilim"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Levent Kartop, yaklaşık bir yıldır kulüp içerisinde antrenör olarak görev yaptığını ve Denizlispor'u iyi tanıdığını söyledi. Kartop, "Sizlerin ve kamuoyunun da bildiği gibi Bülent hocayla yollar ayrıldı. Ben de bir senedir burada kulüp antrenörü olarak görev yapmaktayım. Sonuçta camiaya yabancı bir isim değilim. Denizlispor altyapısında yetişmiş ve yıllarca kaptanlığını yapmış, formasını terletmiş bir insan olarak görev bilincimin farkındayım. Takım arkadaşlarımızla olsun, yöneticilerle olsun ve başkanlarımız hepsi bize güvendiklerini söyledi. Bu da beni çok mutlu ve onore etti" dedi.

"Artık geçmiş geçmişte kaldı, önümüzde 4 tane önemli maç var"

Güzel bir enerji yakaladıklarını belirten Kartop, "İnşallah bunu bütün takım olarak ve şehir olarak Başakşehir maçında sahaya yansıtacağız diye düşünüyorum. Artık geçmiş geçmişte kaldı ve önümüzde 4 tane önemli maç var. İlk başta tabi ki Başakşehir gibi zorlu bir maç var. Onlar şampiyonluğa oynuyor, biz de küme düşme hattının üstündeyiz. Daha üst sıralara oynamak adına puan ve puanlar almamız lazım. Bunun bilincindeyiz, inşallah oradan güzel bir netice ile döneceğimize inanıyorum. Takımımıza, takım arkadaşlarımıza ve oyuncu kardeşlerimizle de hepsiyle tek tek konuştuk. Hepsi, 'bundan sonra takım olarak hem saha içinde hem saha dışında birlik ve beraberlik içinde savaşan, mücadele eden bir takım olmak istiyoruz' dediler. Beni bunlar motive ediyor. Ben onları bu şekilde motive ediyorum, inşallah sahaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu takım en iyi şekilde ligde kalacak, daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum"

Taraftarların üzülmelerinin normal olduğunu söyleyen Kartop, "Taraftarlar 10 yıllık sürenin ardından tekrar Süper Lig'e dönmenin mutluluğunu yaşarken, bu sonuçlardan sonra üzülmeleri gayet doğaldır. O üzüntüyü buradaki herkes yaşıyor ve şuna inanmalarını istiyorum. Bu takım nasıl bu 32 puanı topladıysa, bundan sonra daha alınmamış 3 puanlar var. Bunların başlangıcı olarak da Başakşehir maçını gördüğümü söylemek istiyorum. Onların gönlü ferah olsun, bu takım en iyi şekilde ligde kalacak. Seneye daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Onlar bizi her zaman desteklesinler. Şu anda onlarsız oynuyoruz ama biz onların dualarını istiyoruz. Allah'ın izniyle taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz" dedi.