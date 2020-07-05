Denizlispor, Levent Kartop ile Başakşehir maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Denizlispor, Levent Kartop ile Başakşehir maçına hazırlanıyor

Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında M.Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Bülent Uygun'un ardından takımın başına geçen Levent Kartop yönetiminde sürdürüyor.

Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Bülent Uygun'un ardından takımın başına geçen Levent Kartop yönetiminde sürdürüyor. Kartop, takımın ligde kalacağını belirterek, önlerinde 4 tane çok önemli maç olduğunu vurguladı.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene


Denizlispor, 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 21.00'de İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda M.Başakşehir ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip bu maçın çalışmalarını Teknik Direktör Levent Kartop gözetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. İdmanın devamında ise oyuncular iki takıma ayrılarak maç gerçekleştirdi.


Öte yandan, Recep Niyaz takımdan ayrı çalışırken Tiago Lopes'in bu hafta Başakşehir maçında yer almayacağı ve sağ kasık adalesinde kanama olduğundan dolayı tedavi gördüğü belirtildi.


"Camiaya yabancı bir isim değilim"


Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Levent Kartop, yaklaşık bir yıldır kulüp içerisinde antrenör olarak görev yaptığını ve Denizlispor'u iyi tanıdığını söyledi. Kartop, "Sizlerin ve kamuoyunun da bildiği gibi Bülent hocayla yollar ayrıldı. Ben de bir senedir burada kulüp antrenörü olarak görev yapmaktayım. Sonuçta camiaya yabancı bir isim değilim. Denizlispor altyapısında yetişmiş ve yıllarca kaptanlığını yapmış, formasını terletmiş bir insan olarak görev bilincimin farkındayım. Takım arkadaşlarımızla olsun, yöneticilerle olsun ve başkanlarımız hepsi bize güvendiklerini söyledi. Bu da beni çok mutlu ve onore etti" dedi.


"Artık geçmiş geçmişte kaldı, önümüzde 4 tane önemli maç var"


Güzel bir enerji yakaladıklarını belirten Kartop, "İnşallah bunu bütün takım olarak ve şehir olarak Başakşehir maçında sahaya yansıtacağız diye düşünüyorum. Artık geçmiş geçmişte kaldı ve önümüzde 4 tane önemli maç var. İlk başta tabi ki Başakşehir gibi zorlu bir maç var. Onlar şampiyonluğa oynuyor, biz de küme düşme hattının üstündeyiz. Daha üst sıralara oynamak adına puan ve puanlar almamız lazım. Bunun bilincindeyiz, inşallah oradan güzel bir netice ile döneceğimize inanıyorum. Takımımıza, takım arkadaşlarımıza ve oyuncu kardeşlerimizle de hepsiyle tek tek konuştuk. Hepsi, 'bundan sonra takım olarak hem saha içinde hem saha dışında birlik ve beraberlik içinde savaşan, mücadele eden bir takım olmak istiyoruz' dediler. Beni bunlar motive ediyor. Ben onları bu şekilde motive ediyorum, inşallah sahaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.


"Bu takım en iyi şekilde ligde kalacak, daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum"


Taraftarların üzülmelerinin normal olduğunu söyleyen Kartop, "Taraftarlar 10 yıllık sürenin ardından tekrar Süper Lig'e dönmenin mutluluğunu yaşarken, bu sonuçlardan sonra üzülmeleri gayet doğaldır. O üzüntüyü buradaki herkes yaşıyor ve şuna inanmalarını istiyorum. Bu takım nasıl bu 32 puanı topladıysa, bundan sonra daha alınmamış 3 puanlar var. Bunların başlangıcı olarak da Başakşehir maçını gördüğümü söylemek istiyorum. Onların gönlü ferah olsun, bu takım en iyi şekilde ligde kalacak. Seneye daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Onlar bizi her zaman desteklesinler. Şu anda onlarsız oynuyoruz ama biz onların dualarını istiyoruz. Allah'ın izniyle taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Denizlispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Levent Kartop ile Başakşehir maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:38 Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:44 Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 03:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor, Levent Kartop ile Başakşehir maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]