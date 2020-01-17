Denizlispor lige döndü - Son Dakika
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Denizlispor lige döndü

6 saat önce

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Yukatel Denizlispor, lige döndü.

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ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Yukatel Denizlispor, lige döndü. Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında pazar günü Galatasaray'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek, kupada henüz pes etmediklerini, artık sadece Galatasaray maçına odaklandıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Yeni yıldaki ilk resmi müsabakamızı oynadık. Böyle maçlar kolay olmuyor. Kamp döneminden ve yoğun idman programından çıkıp karşılaşma oynamak kolay değil. Kupanın ilk ayağını kaybettik ama umudumuzu değil. Pes etmeyeceğiz" diye konuştu.

Galatasaray deplasmanına en iyi şekilde motive olacaklarını anlatan Mehmet Özdilek, "Lig başlıyor. İkinci devrede elbette camia olarak hedeflerimiz yüksek. Galatasaray karşılaşmasıyla umarım iyi bir başlangıç yaparız. Ben takımıma inanıyorum. Oyuncularımız ve bizler inançlıyız" yorumunu yaptı.

Trabzonspor karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulaması'nı da eleştiren Özdilek, "Maalesef Trabzonspor maçında kırılma anları vardı. Bunu ne orta hakem ne VAR görebildi. Kamil Ahmet'in oyuncumuz Zeki'ye yaptığı sert müdahale nasıl cezasız kalır. Bunun tartışılacak hiç bir yanı yok. Orta hakem görmedi, VAR nasıl görmedi" dedi.

Denizli'de Trabzon'dan transfer edilen Onazi eski takımına karşı forma giymedi.


Türkiye Kupası, Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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