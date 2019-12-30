Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı - Son Dakika Spor

Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in ilk devresini 22 puanla 11. sırada bitirdi.

Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in ilk devresini 22 puanla 11. sırada bitirdi. Yeşil-siyahlılar, attığı 19 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü.


Denizlispor, ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi. Horoz, oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet alırken, 7 maçta ise rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Yeşil-siyahlılar, 4 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Denizli temsilcisi, rakip ağları 19 defa havalandırırken, kalesinde ise 23 gol gördü. 22 puan ile 11. sırada yer alan Denizlispor'un averajı ise eksi 4.


Denizlispor'da ilk devre en çok gol atan futbolcular 5 golle Hugo Rodallega, 3 golle Oscar Estupinan ve Murawski oldu. Barrow ile Sacko da ilk devre 2'şer gol kaydetti. - DENİZLİ

Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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