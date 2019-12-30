Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı - Son Dakika Spor

Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı

6 saat önce

Denizlispor, ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi.

Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı, System.String[]

Denizlispor, ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi. Horoz, oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet alırken, 7 maçta ise rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Yeşil-siyahlılar, 4 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Denizli temsilcisi, rakip ağları 19 defa havalandırırken, kalesinde ise 23 gol gördü. 22 puan ile 11. sırada yer alan Denizlispor'un averajı ise eksi 4.


Denizlispor'da ilk devre en çok gol atan futbolcular 5 golle Hugo Rodallega, 3 golle Oscar Estupinan ve Murawski oldu. Barrow ile Sacko da ilk devre 2'şer gol kaydetti.


Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:10 
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