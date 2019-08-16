Son Dakika Haberleri: Denizlispor maçı öncesi tepki! Galatasaray...
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor maçı öncesi tepki! Galatasaray...

44 dakika önce

Bu akşamki 90 dakika öncesinde iki kulüp arasında tansiyonu yükselten olay yaşandı.

Denizlispor maçı öncesi tepki! Galatasaray..., System.String[]
Bu akşamki 90 dakika öncesinde iki kulüp arasında tansiyonu yükselten olay yaşandı.

Galatasaray kulübü, Anadolu'daki tüm deplasmanlarda olduğu gibi kale arkasında kendi taraftarı için ayrılan tribün dışında Denizlispor'dan, kulüp üyeleri, misafirleri ve kafile ile gelen taraftarı adına protokol tribününün hemen yanından sarı kırmızılılar için yer talep etti.

Denizlispor ise Galatasaray kulübünün bu talebine olumlu yanıt verirken bilet başına tam 750 TL talep etti.

Denizlispor'un, Galatasaray yönetiminin talep ettiği, davetlileri ve taraftarı için istediği bu bölümde kişi başı 750 TL fiyat vermesi sarı kırmızılıları kızdırdı.

Deplasman tribünü yani kale arkasına Galatasaray seyircileri 100 TL'ye girerken protokol bölümüne 750 TL istenmesi tepki çekti.

Sarı kırmızılı idareciler, Denizlispor'un bu tavrına kızararak " Liverpool- Chelsea Süper Kupa finalini insanlar 150 euroya izledi. Anadolu'nun her yerinde kulüp üyesi, protokolü için istediğimiz bölümde bilet fiyatları 200-250 TL olurken Denizlispor'un talep ettiği miktar son derece faiş!

Buradan bilet alacağına bir Galatasaraylı, store mağazalarına gidip 3 forma alsa kulübüne daha fazla katkı sağlar. Bu iyi niyetli bir talep değil" ifadeleri kullandı.

Denizlispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Denizlispor karşısında! Canlı anlatım
Mustafa Cengiz'dan Falcao açıklaması: Her şeyin hayırlısı Nzonzi, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 250 bin euro alacak! Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak'a tepki: İstemiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 21:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor maçı öncesi tepki! Galatasaray...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]