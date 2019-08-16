Denizlispor maçı öncesi tepki! Galatasaray...

Bu akşamki 90 dakika öncesinde iki kulüp arasında tansiyonu yükselten olay yaşandı. Galatasaray
kulübü, Anadolu'daki tüm deplasmanlarda olduğu gibi kale arkasında kendi taraftarı için ayrılan tribün dışında Denizlispor
'dan, kulüp üyeleri, misafirleri ve kafile ile gelen taraftarı adına protokol tribününün hemen yanından sarı kırmızılılar için yer talep etti.
Denizlispor ise Galatasaray kulübünün bu talebine olumlu yanıt verirken bilet başına tam 750 TL talep etti.
Denizlispor'un, Galatasaray yönetiminin talep ettiği, davetlileri ve taraftarı için istediği bu bölümde kişi başı 750 TL fiyat vermesi sarı kırmızılıları kızdırdı.
Deplasman tribünü yani kale arkasına Galatasaray seyircileri 100 TL'ye girerken protokol bölümüne 750 TL istenmesi tepki çekti.
Sarı kırmızılı idareciler, Denizlispor'un bu tavrına kızararak " Liverpool- Chelsea Süper Kupa
finalini insanlar 150 euroya izledi. Anadolu'nun her yerinde kulüp üyesi, protokolü için istediğimiz bölümde bilet fiyatları 200-250 TL olurken Denizlispor'un talep ettiği miktar son derece faiş!
Buradan bilet alacağına bir Galatasaraylı, store mağazalarına gidip 3 forma alsa kulübüne daha fazla katkı sağlar. Bu iyi niyetli bir talep değil" ifadeleri kullandı.