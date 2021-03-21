Denizlispor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, "Bütün olarak bakmak gerekirse iki takımın da istemediği bir skor ortaya çıktığını tahmin ediyorum." dedi.

Kocaman, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem kendilerinin hem rakiplerinin konumları itibarıyla kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Denizlispor'un kendi tarzı ve isteklerine uygun bir şekilde başarmak için son dakikaya kadar büyük bir çaba gösterdiğini belirten Kocaman, şöyle devam etti:

"Maçın ilk yarısında biraz daha ritmimiz düşüktü. Özellikle kazanma ihtiyacının doğurduğu bir an evvel hızlı bir şekilde bunu skora çevirelim duygusuyla hareket ettik. Merkezde kaptırdığımız toplardan sonra kontratak fırsatı tanıdık rakibimize. Bu hem oyunu tekrar sahaya yerleştirmekte hem de bunu başararak rakibimizin üzerindeki baskımızı artırma açısından bize sıkıntı yarattı ve bunu yapamadık."

Aykut Kocaman, ikinci yarıda özellikle topun ritmini artırdıktan sonra ciddi pozisyonlar yakaladıklarını dile getirdi.

Maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadıklarını, skoru lehlerine çevirebilmek için birçok girişimde bulunduklarını anlatan Kocaman, şunları kaydetti:

"Maçı sonuçlandırma açısından olumsuzluk bugün de yansıyan faktörlerden biriydi. Çok güzel saha ancak kuru olunca tabii topun akışını biraz yavaşladı. Bu bizim adımıza bir handikap olarak gözüktü. Esas handikap maçın son 10-15 dakikasında daha net gözüktü ki özellikle salı günkü maçın yükü üzerimizdeydi. Hareketten harekete geçişlerde oyuncularımızda biraz zayıflama oldu. Bu da maçın skorunu etki eden faktörlerden biri oldu. Bütün olarak bakmak gerekirse iki takımın da istemediği bir skor ortaya çıktığını tahmin ediyorum, en azından kendi adımıza."