Denizlispor memnun - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor memnun - Son Dakika Spor

Denizlispor memnun

6 saat önce

SÜPER Lig'de evinde Göztepe ile 87'nci dakikada Estupinan'ın attığı golle 1-1 berabere kalıp sezonun ikinci yarısındaki galibiyet hasretini sürdüren Yukatel Denizlispor skordan çok oynanan futboldan memnun kaldı.

Denizlispor memnun, System.String[]

SÜPER Lig'de evinde Göztepe ile 87'nci dakikada Estupinan'ın attığı golle 1-1 berabere kalıp sezonun ikinci yarısındaki galibiyet hasretini sürdüren Yukatel Denizlispor skordan çok oynanan futboldan memnun kaldı. Göztepe karşısında etkili bir performans sergilemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılamayan yeşil-siyahlılar tribünlerden alkış alırken, teknik direktör Mehmet Özdilek tüm takımı kutladığını söyledi. Şu ana kadar en iyi iç saha performansını yansıttıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Oyunu domine ettik. Göztepe'yi ceza sahasına hapsettik. Bireysel hatamızdan, pozisyon dahi vermediğimiz rakipten gol yedik. Ancak ardından kurduğumuz baskı, oynadığımız futbol, çektiğimiz şutlar, direkten dönen toplar bizim gerçek potansiyelimizi gösterdi. Ben takımımdan çok memnun kaldım" dedi.

Gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Özdilek, "Çok net fırsatları harcadık. Bazit pozisyonları gole çeviremedik. Çok usta ayaklarımız olmasına rağmen gol atamıyoruz. Mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Belki 5-1 kazanabileceğimiz maç berabere bitti. Ancak futbolumuz gelecek adına bana çok ümit verdi" diye konuştu.

Denizlispor, Göztepe ranevusuyla evi Atatürk Stadı'nda oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Son olarak Çaykur Rizespor'u 23 Kasım 2019'da 2-0 yenen yeşil-siyahlılar Başakşehir ve Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, Alanyaspor'a 5-1, Antalyaspor'a da 3-0 yenildi. Evinde ligde toplam 10 maça çıkan Denizlispor sadece 8 puan toplayabildi. İç sahada 22 puan yitiren Ege ekibi deplasmanlarda ise hanesine 15 puan yazdırdı.


Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday
Lionel Messi, antrenmanda Pique ile tartıştı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Süper Lig'e çıkınca Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz Sergen Yalçın'ın ağır idmanları sonrasında Adem Ljajic'in başı döndü

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:32:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]