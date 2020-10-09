Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor

Yukatel Denizlispor, milli maçlar sebebiyle verilen milli arada F.T. Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Denizlispor, milli maçlar nedeniyle 2 haftalık arada Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. 10 Ekim Cumartesi günü Regnum Carya sahasında oynanacak olan maç 17.30'da başlayacak. Antrenman sonrası karayolu ile Antalya'ya gidecek olan Denizlispor, Kovid-19 PCR testinden geçti. Maç öncesi korona virüs testi uygulanan yeşil siyahlı ekipte herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı. - DENİZLİ