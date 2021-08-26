Denizlispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Gülpınar yönetimindeki antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Denizlisporlu futbolcuların idmanı, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Denizli Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle ligin 3. haftasındaki MKE Ankaragücü maçı Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak.

Futbolculara prim verildi

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 2. hafta karşılaşmasında Manisa'ya mağlup olan Denizlisporlu futbolculara kişi başı 5 bin lira prim verildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, Manisa karşısında sahada gösterilen üstün mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik etti.

Sahada gösterilen mücadelenin karşılığı puan olarak alınamasa da yönetim kurulu olarak futbolculara 5'er bin lira prim dağıtmak istediklerini aktaran Uz, "Bu istek ve arzunun sezon boyunca devam etmesini bekliyoruz. Genç oyunculara ve oluşturulan kadroya çok güveniyorum. Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan takımımız, onurlu mücadele ve gösterilen üstün performansla bunu hak etti." ifadelerini kullandı.