Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Modou Barrow'u kiralık olarak kadrosuna kattı
Son Dakika Güncel Haber

Denizlispor, Modou Barrow'u kiralık olarak kadrosuna kattı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen Gambiyalı futbolcu Modou Barrow ile 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.

Denizlispor, Modou Barrow'u kiralık olarak kadrosuna kattı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen Gambiyalı futbolcu Modou Barrow ile 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı. Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Denizlispor, İngiltere'nin Reading ekibinden Modou Barrow'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Denizli'de sağlık kontrolünden geçen Barrow, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı tören ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Sağ kanat ve forvet olarak da oynayabilen Barrow, kariyerinde Swansea City, Leeds United, Blackburn Rovers, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında forma giyinen Barrow 1 yıl kiralık olarak yeşil-siyahlı ekipte oynayacak. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, Gambiyalı futbolcu Barrow'u renklerine katarak önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini ifade ederek, futbolcudan beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Çetin ayrıca 2 oyuncu daha transfer edeceklerini dile getirdi. İmza töreni sonrası Barrow yeşil-siyahlı forma ile poz verdi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Metin Külünk, ABD ile oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki gösterdi
Teröristbaşı Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü Marmara Adası'ndaki yangın saatler sonra kontrol altına alındı! Bilançoyu belediye başkanı açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde de liderlerle bayram görüşmesi gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 00:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Modou Barrow'u kiralık olarak kadrosuna kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]