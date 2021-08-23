Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile anlaştı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yukatel Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalandığı bildirilen paylaşımda, "Muğdat Çelik'e 'hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerini yer verildi.

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