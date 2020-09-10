Denizlispor, Muhammed Eren Kıryolcu ile sözleşme imzaladı

Bursa Genç Sarayspor'da futbola başlayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Denizlispor 17 Yaş Altı Takımı'nda forma giydi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin , genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, "Muhammed Eren'in uzun yıllar kulübümüze hizmet edeceğine inanıyorum. Hayırlı olması dileklerimle, kendisine yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyorum." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor , 17 yaşındaki Muhammed Eren Kıryolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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