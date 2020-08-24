Denizlispor, Muris Mesanovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Yukatel Denizlispor, Çek Cumhuriyeti takımlarından biri olan Mlada Boleslav'dan futbolcu Muris Mesanovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Mesanovic, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasını üzerinde taşıdı.

Yeşil-siyahlı takım 2020 - 2021 Süper Lig sezonu çalışmalarına devam ederken, Çek Cumhuriyeti takımlarından biri olan Mlada Boleslav'dan Bosna Hersek uyruklu oyuncu Muris Mesanovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imze törenine Denizlispor Asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı katıldı. Tecrübeli oyuncu 30 yaşındaki Muris Mesanovic, kiralık olarak sezon sonuna kadar olan sözleşmeyi imzaladı.

Muris Mesanovic, 2019 -2020 Cemil Usta Süper Lig sezonunda forma giyerken, 2020 - 2021 sezonunda yeşil-siyahlı takımda forma giyecek. - DENİZLİ