Denizlispor, Muris Mesanovic'le imzaladı
Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki santrfor oyuncusu Muris Mesanovic'in sezon sonuna kadar kulübümüze kiralanması konusunda kulübü Mlada Boleslav ve oyuncu ile anlaşmış ve resmi sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.
Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki santrfor oyuncusu Muris Mesanovic'in sezon sonuna kadar kulübümüze kiralanması konusunda kulübü Mlada Boleslav ve oyuncu ile anlaşmış ve resmi sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 19:10
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