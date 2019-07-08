Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Mustafa Yumlu'yu transfer etti
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Denizlispor, Mustafa Yumlu'yu transfer etti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'dan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, Mustafa Yumlu'yu transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'dan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de ilk 5 hedefi ile transferlerini gerçekleştiren Yukatel Denizlispor, son olarak Mustafa Yumlu'yu renklerine kattı. Geçen sezon Akhisar'da forma giyen ve defansta görev yapan futbolcu ile masaya oturan yeşil-siyahlı takım, 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin de takımda güzel futbol oynayacak oyuncuları tercih etmeye çalıştıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:33 Kaynak: AA
Mustafa Yumlu, Denizlispor, Spor
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