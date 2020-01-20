Denizlispor mutsuz ama umutlu

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına Galatasaray deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyetle başlayan Yukatel Denizlispor, puan alamasa da dev rakibi karşısında sergilediği futbolla kalan maçlar öncesi umutlandı. Sezonun açılış maçında evinde 2-0 yendiği rakibine rövanşta diş geçiremeyen yeşil-siyahlılarda Trabzonspor'dan transfer edilen Onazi, ilk kez bu maçta forma giydi. İlk 11'de sahaya çıkan Onazi, 64'üncü dakikada yerini Sedat'a bıraktı.

Ligde bu mağlubiyetle 22 puanda kalan Denizlispor'da yenilgiye rağmen takımının performansını alkışlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, maçın son bölümlerinde beraberlik fırsatları yakaladıklarını ama bu şansları değerlendiremediklerini söyledi. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a konuk olan, kupa ve ligde zorlu iki mücadeleye çıktıklarını kaydeden Özdilek, "Son yarım saatte beraberliği sağlayacak pozisyonları yakaladık. Son vuruşlarda çok beceriksizdik. Takımımın oynadığı oyundan son derece memnunum" dedi.

MUHAMMET İLKİ YAŞADI

Denizlispor'un devre arasında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan transfer ettiği 20 yaşındaki stoper Muhammet Özkal, Galatasaray önünde ilkleri yaşadı. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada Mustafa Yumlu'nun sakatlanmasıyla 59'uncu dakikada oyuna giren genç futbolcu, 64'üncü dakikada ağları havalandırıp kariyerinin ilk Süper Lig maçında Galatasaray gibi güçlü bir rakibe gol atmayı başardı.