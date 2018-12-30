Son Dakika Haberleri: Denizlispor Nokta Atışı Yapacak

Denizlispor Nokta Atışı Yapacak

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve ara dönemde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Denizlispor'un 3 transfer düşündüğü öğrenildi.

Denizlispor Nokta Atışı Yapacak, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve ara dönemde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Denizlispor'un 3 transfer düşündüğü öğrenildi. Teknik direktör Yücel İldiz, yönetimle bir araya gelerek raporunu kurmaylara verdi. Deneyimli teknik adam kurmaylardan stoper, forvet ve orta saha alınmasını istedi. Transfer bütçesine 2 milyon TL ayıran yönetimin en kısa sürede belirlenen futbolculara imza attıracağı bildirildi.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, transferleri kamp dönemine kadar yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. "Nokta atışı yapacağız" diyen Fırat, "Teknik direktörümüzle birlikte mutabık kaldığımız alternatifli bir listemiz var. En az 3 oyuncu alacağız. Aramazdan ayrılacak birisi olursa ona göre de alternatif bulacağız. Biz direkt takımda oynayabilecek, bilinen, performansı yüksek olan oyuncuları Denizlispor'a kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:09 Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor
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