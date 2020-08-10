Denizlispor, Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Yukatel Denizlispor, iç transferde sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, iç transferde Mustafa Yumlu'nun ardından sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz'ı kadrosunda tuttu. Kulüp başkanı Ali Çetin ile Oğuz Yılmaz'ın görüşmesinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer görüşmelerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Mustafa Yumlu'nun ardından Oğuz Yılmaz'la da anlaşarak savunmada iki önemli oyuncumuzu kadromuzda tuttuk. Hayırlı olsun. Hem iç hem de dış transferde çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - DENİZLİ