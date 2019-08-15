Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine kattı
1 saat önce
Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:39 Kaynak: AA
Yukatel Denizlispor
, geçen sezon Trabzonspor
'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan
'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüp, dün akşam saatlerinde Denizli'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan, Denizlispor'un transfer ettiği tüm futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
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