Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine kattı
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Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine kattı

1 saat önce

Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.

Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine kattı, System.String[]
Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüp, dün akşam saatlerinde Denizli'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan, Denizlispor'un transfer ettiği tüm futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:39 Kaynak: AA
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