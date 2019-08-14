Denizlispor Olcay Şahan ile prensipte anlaştı
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Yukatel Denizlispor geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Olcay Şahan transferi için düğmeye bastı.
Yukatel Denizlispor geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Olcay Şahan transferi için düğmeye bastı. Yeşil-siyahlı ekibin prensipte anlaştığı Şahan, imza atmak için Denizli'ye geldi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Şahan ile anlaştı. Şahan Denizli girişinde bir grup Denizlispor taraftarı ile karşılandı. Şahan'ın yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında ise imza atması bekleniyor. - DENİZLİ
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