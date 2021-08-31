Denizlispor, Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Oyuncunun, kulüp başkanı Mehmet Uz'un da katılımıyla tesislerde sözleşme imzaladığı bildirilen açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu'na 'Hoş geldin.' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi kulüplerde forma giymişti.

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