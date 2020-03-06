Denizlispor öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde! - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde! - Son Dakika Spor

Denizlispor öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde!

6 saat önce

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Denizlispor öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde!, System.String[]

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.


Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve son 5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, haftaya 39 puanla 7. sırada giriyor.


Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşısına teknik direktörsüz çıkacak.


Fenerbahçe'de 3 eksik


Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.


Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.


Sakatlığını atlatan fakat maç eksikliği bulunan tecrübeli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.


Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.


Hasan Ali, Serdar ve Dirar, Denizlispor maçında oynayabilecek


Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, forma giyememişti.


Ligdeki Antalyaspor maçında hafif sakatlıklar yaşayan Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyebilecek.


Emre Belözoğlu teknik heyette yer aldı


Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'ın yanı sıra tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da antrenmanda takımın başında yer almıştı.


Sarı-lacivertliler antrenmanda, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalışmıştı.

Ülker Stadı, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:50 
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