Denizlispor öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde!

Sarı-lacivertliler antrenmanda, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalışmıştı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından antrenörler Volkan Demirel , Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız 'ın yanı sıra tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da antrenmanda takımın başında yer almıştı.

Ligdeki Antalyaspor maçında hafif sakatlıklar yaşayan Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası 'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım , Serdar Aziz ve Dirar, forma giyememişti.

Hasan Ali , Serdar ve Dirar, Denizlispor maçında oynayabilecek

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu 'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşısına teknik direktörsüz çıkacak.

Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve son 5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe , haftaya 39 puanla 7. sırada giriyor.

Ülker Stadı 'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Emre Belözoğlu, hem futbolcu hem de teknik direktör olamıyor! İhlal durumunda 1 yıl men edilebilir