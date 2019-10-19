Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Özdilek ile zafer peşinde
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Denizlispor, Özdilek ile zafer peşinde

1 saat önce

SÜPER Lig'de 7 haftada 8 puan toplayan ve son olarak deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilince Yücel İldiz'in yerine teknik direktör Mehmet Özdilek'i dümene geçiren Yukatel Denizlispor, yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Denizlispor, Özdilek ile zafer peşinde, System.String[]

SÜPER Lig'de 7 haftada 8 puan toplayan ve son olarak deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilince Yücel İldiz'in yerine teknik direktör Mehmet Özdilek'i dümene geçiren Yukatel Denizlispor, yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Stadı'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda milli arada göreve getirilen Mehmet Özdilek ilk sınavına çıkacak. Denizlispor'da sakatlığı süren golcü Hugo Rodallega mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'yi yenecek güçte olduklarını söyledi. Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İyi hazırlandık, rakibimizi iyi analiz ettik. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi. Başkan Ali Çetin de teknik ekip ve futbolculara güvenenin tam olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 400, kapalı D-B üst 350, A-E üst ve alt 250, maraton ve aile tribünü 200, kale arkası ile misafir tribün ise 100 TL olarak belirlendi.

DENİZLİSPOR MUHTEMEL ON BİRİ

Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow, Sackey, Estupinan


Mehmet Özdilek, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:54 Kaynak: DHA
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