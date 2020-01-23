Denizlispor Özgür Çek'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Denizlispor Özgür Çek'i kadrosuna kattı

6 saat önce

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, dün prensipte anlaşmaya vardığı Kasımpaşa'dan sol bek Özgür Çek'i kadrosuna kattı.

Denizlispor Özgür Çek'i kadrosuna kattı, System.String[]

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, dün prensipte anlaşmaya vardığı Kasımpaşa'dan sol bek Özgür Çek'i kadrosuna kattı. Denizlispor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Muhammet Özkal ve Trabzonspor'dan Onazi'nin ardından üçüncü transferini gerçekleştirdi. 29 yaşındaki deneyimli oyuncu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat ve Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın hazır bulunduğu törende Özgür kendisini 2.5 yıllığına Denizlisporlu yapan resmi sözleşmeye imza attı.


Denizlispor, Kasımpaşa, Özgür Çek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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