Denizlispor panik yapmıyor - Son Dakika
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Denizlispor panik yapmıyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de Galatasaray'ın ardoından Antalyaspor'a da yenilerek ikinci yarıda puanla tanışamayan Yukatel Denizlispor'da Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, soğukkanlı olmaları gerektiğini söyledi.

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SÜPER Lig'de Galatasaray'ın ardoından Antalyaspor'a da yenilerek ikinci yarıda puanla tanışamayan Yukatel Denizlispor'da Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, soğukkanlı olmaları gerektiğini söyledi. Antalyaspor karşılaşmasında mutlak galibiyet beklediklerini ancak hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirten Fırat, "Elbette sahamızda 3-0 mağlup olmak hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok üzüldük. Fakat önümüzde 15 koca hafta var bu da 45 puan demek. Soğukkanlı olacağız, panik yapmayacağız. Bizimle denk olan rakiplerimiz de kayıplar yaşadı. Artık Göztepe maçına odaklanıyoruz" dedi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in takımdan ayrılacağına dair iddialar çıktığını ifade eden Fırat, "Biz yönetim olarak böyle bir şeyi gündeme getirmedik. Hocamız takımın başında. Bizim düşme gibi bir korkumuz yok. Sadece ölü toprağını üzerimizden atmak istiyoruz. Pazartesi günü evimizde oynayacağımız Göztepe maçını kazanarak bunu başaracağız. Üzüntülüyüz ancak endişeli değiliz" diye konuştu.

Şu an transferde bir çalışma yapmadıklarını vurgulayan Ali Fırat, "Son güne kadar bekliyoruz. Ekstra bir durum olursa değerlendiririz ama şu an takviye gündemimizde yok" cümlelerini kullandı.


Denizlispor, Galatasaray, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
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