Denizlispor Pantilimon ile el sıkıştı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, transfer listesindeki İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı kaleci Costel Pantilimon'la anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, transfer listesindeki İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı kaleci Costel Pantilimon'la anlaşma sağladı. Geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren Rumen file bekçisinin kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Denizlispor'un deneyimli eldivenle 1 yıllık kontrat yapmayı planladığı da kaydedildi. Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı'nın kalesini korudu. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Denizlispor, ilk hazırlık maçına çıktı. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki ilk hazırlık maçında ligdeki rakiplerinden Gaziantep FK'yla karşı karşıya gelen Ege ekibi, sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Denizlispor'un gollerini Murawski ve Alihan attı.



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