Denizlispor Pantilimon transferini bitiriyor

Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City , Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren Rumen file bekçisinin kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Denizlispor 'un deneyimli eldivenle 1 yıllık kontrat yapmayı planladığı da kaydedildi.

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