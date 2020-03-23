Denizlispor perşembe başlıyor - Son Dakika
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Denizlispor perşembe başlıyor

7 saat önce

TÜRKİYE'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tüm liglerin ertelenmesinin ardından izne çıkan Yukatel Denizlispor, 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak kaldığı yerden çalışmalarını sürdürecek.

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TÜRKİYE'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tüm liglerin ertelenmesinin ardından izne çıkan Yukatel Denizlispor, 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak kaldığı yerden çalışmalarını sürdürecek. Bitime 8 hafta kala 31 puanla 10'uncu sırada yer alan yeşil-siyahlılar liglerin başlamasıyla Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak. Sakatlıkları süren ve bir süre takımdan ayrı kalan Bergdich, Mbamba, Recep, Barrow, Tolgahan, Sackey, Sacko ve Ben Youssef de verilen aradan tedavilerini bitirecek ve Sivasspor maçına yetişebilecek.

Denizlispor yönetimi 65 yaş ve üzeri taraftarlara, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından oynanacak ilk maçta biletlerinin ücretsiz olarak verileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Eli öpülesi, 65 yaş üstü değerli büyüklerimiz, bugünlerde öncelikle kendi sağlığınız için evde kalmalı, devletimizin sizleri korumak amaçlı almış olduğu karara uymalısınız. Bugünlerde evde çok sıkıldığınızı biliyor ve ilk seyircili maçımızda sizleri misafir etmekten onur duyacağımızı bilmenizi istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

UYGUN'DAN ÇAĞRI

Teknik direktör Bülent Uygun da koronavirüs uyarısı yaptı. Vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını tavsiye eden Uygun, "Canım Türkiyem lütfen evinde kal. Sevgili Denizliler, Allah rızası için evinizde kalın. Bu bir grip değil. Öldürücü bir salgın. Hepiniz birer doktor gibi hijyeninizden sorumlusunuz. O yüzden evinizde kalın, sağlıcakla kalın. Ülken, vatanın ve bütün sevdiklerin için lütfen evinizde kalın. Birbirinizle kaldığınızda da sevgiyle bakın, aşkla bakın. Son kezmiş gibi, ilk kezmiş gibi bakın. Aşk içinde, sağlıcakla kalın" dedi.


Denizlispor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:22 Kaynak: DHA

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