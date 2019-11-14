Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, milli takımlar maçı için verilen arayı değerlendiriyor. Horoz evinde oynayacağı Rizespor maçı karşılaşması hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeşil-siyahlı ekip geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı izin sonrası başladığı Rizespor maçı hazırlıklarına milli takım arasında devam ediyor. Önümüzdeki hafta Rizespor'u ağırlayacak olan horoz, milli takımlar maçı için verilen arayı yaptığı antrenmanlar ile değerlendirmeye devam etti. Hazırlıkla çerçevesinde yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisileri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde antrenman yaptı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda kart cezalısı ya da sakat futbolcunun bulunmadığı öğrenildi.

(Köksal Kılınç/İHA)