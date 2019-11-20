Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.


Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor kendi evinde Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına milli takım maçları nedeniyle geçtiğimiz hafta verilen aradan itibaren başlayan yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti.


Denizli temsilcisinde kart cezalısı bulunmazken, milli takımda olan Modou Barrow ile belinde sakatlığı bulunan Adam Stachowiack antrenmana katılmadı. - DENİZLİ

Çaykur Rizespor, Denizlispor, Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Mehmetçik'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Cenk, Başakşehir idmanında Süper Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemler açıklandı Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]