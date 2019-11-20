Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

- Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyorDENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

- Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor kendi evinde Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına milli takım maçları nedeniyle geçtiğimiz hafta verilen aradan itibaren başlayan yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti.

Denizli temsilcisinde kart cezalısı bulunmazken, milli takımda olan Modou Barrow ile belinde sakatlığı bulunan Adam Stachowiack antrenmana katılmadı.

Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Denizlispor, Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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