Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel antrenman yaptı.

Yeşil-siyahlı futbolculardan Mustafa Yumlu ve Özgür Çek fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmaları yaparken, sakatlıkları süren Neven Subotic ile Fede Varela ise antrenmana katılmadı.

Denizlispor takımı, yarın gerçekleştirilecek antrenmanın ardından Rize'ye gidecek.