Denizlispor, Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Denizlispor, Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor ile ligde mücadele edeceği için mutlu olduğunu dile getiren Robert Prosenicki, "Yaptığım araştırmalara göre takım çok iyi, oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeler ile çok iyi yere geleceğimize inanıyorum" dedi.

Yukatel Denizlispor, Hırvat hoca Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz hafta ön protokol imzaladığını belirten yeşil-siyahlı ekip, 2020-2021 sezonu için Prosinecki ile masaya oturdu ve sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, acemilik döneminin sona erdiğini belirterek, "Artık biliyorsunuz acemilik dönemi bitti. İnşallah biraz daha tecrübe kazanarak bu yılı stressiz, sıkıntısız hayal ettiğimiz yerde bitirmek için mücadelemiz 20 gün önce başladı. Dünyada yüz yılda bir gelen bela bütün dünyayı etkilediği gibi bizim şehrimizi de kulübümüzü de etkiledi. Tabi ki şehre ve bize ne kadar da stres yaşatsa da ligde alnımızın akıyla kalmasını bildik" dedi.

"İyi başarılara imza atacağına hiç şüphemiz yok"

2020-2021 sezonun için Robert Prosinecki ile anlaşıldığını belirten Çetin, "Yeni sezonda hem futbol hayatında hem teknik direktörlük hayatında kendisini kanıtlamış ve bugüne kadar çok mücadele ile iyi bir yerlere gelmiş hocamızla 2020-2021 sezonunu Allah nasip ederse devam etmeyi düşünüyoruz. İyi başarılara imza atacağına hiç şüphemiz yok. Aynı zamanda bizi tercih ettiği için içimizde hiç şüphemiz yok. 2020-2021 sezonunda taraftarlarımıza iyi bir futbol izleteceğimizi umut ediyoruz. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Tekrar hocama hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu sezon omuz omuza çok başarılı sezon geçireceğimizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Prosinecki: "Denizlispor, beni tercih ettiği için çok mutluyum"

Denizlispor ile ligde mücadele edeceği için mutlu olduğunu dile getiren Robert Prosinecki, "Böyle bir şehre geldiğim için çok mutluyum. Böyle bir ekip ile ve burada çalışacağım için çok mutluyum. Denizlispor, beni tercih ettiği için çok mutluyum. Yaptığım araştırmalara göre takım çok iyi, oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeler ile çok iyi yere geleceğimize inanıyorum. Benim hakkımda söylediği güzel sözlerden dolayı başkana teşekkür ediyorum. Beraber çok güzel bir sezon yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Gece gündüz çalışacağız"

Robert Prosinecki, "Az bir zamanımız var. Yarın sabahtan itibaren çalışmaya başlayacağız. Oyuncular geliyor. Gece gündüz çalışıp, en kısa zamanda sezona hazır olacağız. Çünkü çok zamanımız yok. Başkanın da dediği gibi bizim yerimiz daha yukarılar. Bunu da hep beraber başaracağız ve buna inanarak geldik" şeklinde konuştu.

"Şu anda santrafor alacağız"

Pandemi sebebiyle küme düşen takımların olmaması ve bu nedenle daha çok takımla mücadele edileceğini dile getiren Robert Prosinecki, "Sportif direktörlerim ile birlikte irdeleyeceğiz ve buna göre kaç tane transfere ihtiyaç

olduğuna karar vereceğiz. Şu anda var olan kadromuz çok iyi. Sadece bu sezon 21 takım olduğu için daha çok maç yapılacak. Bu nedenle her pozisyonda yedek oyuncularımız olması gerekiyor. Şu anda santrafor alacağız, birçok pozisyonu düşünüyoruz. Sakatlıklar, kırmızı kartlar olacak. Ona göre geçen yıl ki gibi değil daha geniş bir kadro kurmak zorundayız. Bunu da sportif direktörlerim ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Onlar olmadan hiçbir yere gitmem"

Genç oyuncuları sevdiğini belirten deneyimli hoca alt yapıdan oyuncularla çalışmak istediğini belirtti. Uzun zamandır aynı teknik ekiple çalıştığını ve ekibiyle geldiğini belirten Robert Prosinecki, "Uzun zamandan beri her nereye gidersem aynı ekiple gidiyorum. Onlar olmadan hiçbir yere gitmem. Çünkü bir kişi bir şey değil, bu ekip işidir. Bizde burada nasıl bir ekip kurmak istiyorsak, bende hep ekibimle geliyorum. Burada güzel bir ekip ruhu geliştirmek istiyorum. Güzel bir ekip ve takım kurduktan sonra çok güzel şeyler yaparız. Bu iş hayatı içinde böyle güzel bir ekibin varsa güzel yerlere gelirsin" dedi. - DENİZLİ

Robert Prosinecki, Denizlispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 15:11

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
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